مواجهات قوية في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.. تعرف عليها

وكانت منافسات دور الـ32 من كأس الملك شهدت مواجهات قوية وندية بين أندية دوري روشن والدرجة الأولى، حيث نجح في التأهل لدور ثمن النهائي كلٌ من: الاتفاق والتعاون والحزم والشباب والهلال والنجمة وضمك والنصر والفيحاء بالإضافة إلى الأهلي والاتحاد والفيصلي والوحدة والفتح والخليج وأبها.