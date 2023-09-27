مواجهات قوية في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.. تعرف عليها

أسفرت قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة موسم 2023/24 عن مواجهات مثيرة وقوية.
وسحبت قرعة ثمن نهائي أغلى وأعرق البطولات السعودية في الساعة الأولى من فجر اليوم الخميس، حيث كانت القرعة مفتوحة ودون تحديد مستويات للفرق الـ16 المتأهلة.
وكانت منافسات دور الـ32 من كأس الملك شهدت مواجهات قوية وندية بين أندية دوري روشن والدرجة الأولى، حيث نجح في التأهل لدور ثمن النهائي كلٌ من: الاتفاق والتعاون والحزم والشباب والهلال والنجمة وضمك والنصر والفيحاء بالإضافة إلى الأهلي والاتحاد والفيصلي والوحدة والفتح والخليج وأبها.
وستنطلق مباريات دور الـ16 يومي 30 و31 أكتوبر القادم بحسب الروزنامة، علمًا بأن المباريات ستُقام على أرضية الفرق التي جاءت أولاً.
النجمة × الفيصلي
الخليج × ضمك
الفيحاء × الاتحاد
الأهلي × أبها
النصر × الاتفاق
الهلال × الحزم
الفتح × الشباب
التعاون × الوحدة.