بحضور نائب وزير الرياضة.. انطلاق منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض

وأشادت اللاعبة البيلاروسية سابالينكا في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة بمستوى التنظيم في البطولة قائلة: "شكرًا للمملكة العربية السعودية على هذا التنظيم الرائع، والذي يعكس تميزها في احتضان الأحداث العالمية، كما أنني سعيدة بهذا الانتصار، ولا سيما أمام كينوين، والتي تتسم المباريات ضدها بالصعوبة، ولكن العامل الذهني كان العلامة الفارقة في اللقاء، وأسهم بإنهاء المواجهة لصالحي، إضافةً إلى الدعم الجماهيري، والذي زاد قوة المواجهة".