رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل"

رفع الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل".
وقال "بن جلوي": "إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل"، يؤكد رؤية القيادة العميقة وحرصها على تنمية وتطوير قطاع الإبل بما يُسهم في ازدهار هذا الموروث العربي الأصيل".
وبيّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على مُلاك الهجن والمهتمين في هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً مميزاً من قبل محبي هذه الرياضة العريقة، امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من دعمٍ سخي وغير محدود، بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وحرصه المستمر على رفعة رياضة الهجن في المملكة وحول العالم، إضافة إلى الأبعاد الإيجابية الكبيرة التسمية على كل ما له ارتباط بالإبل، لكونها موروثاً ثقافياً أصيلاً يضرب في أعماق تاريخ المملكة.