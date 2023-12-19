رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن يرفع الشكر للقيادة بمناسبة الموافقة على تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل"

وبيّن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على مُلاك الهجن والمهتمين في هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً وإقبالاً مميزاً من قبل محبي هذه الرياضة العريقة، امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - من دعمٍ سخي وغير محدود، بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وحرصه المستمر على رفعة رياضة الهجن في المملكة وحول العالم، إضافة إلى الأبعاد الإيجابية الكبيرة التسمية على كل ما له ارتباط بالإبل، لكونها موروثاً ثقافياً أصيلاً يضرب في أعماق تاريخ المملكة.