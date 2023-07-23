لمدة 4 أعوام من خلال الانتخابات.. " الثنيان" رئيسًا لنادي الشباب

اختارت الجمعية العمومية لنادي الشباب، خالد الثنيان رئيسًا لمجلس إدارة أبيض العاصمة ، لمدة 4 أعوام من خلال الانتخابات التي جرت، اليوم الأحد.
وشهد كرسي رئاسة الشباب تنافسًا بين الثنيان مع محمد المنجم، خلال انتخابات الجمعية العمومية، بعد انسحاب ناصر الكنعاني وقائمته.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، حضر الجمعية العمومية اختياريًا الأعضاء «الذهبيون والفضيون والبرونزيون»، وأعضاء القوائم المرشحة، فيما حضر «عن بعد» حاملو العضوية الأساسية.
وتستقبل لجنة الانتخابات الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية، الاثنين، ولمدة 24 ساعة.
وضمت قائمة الثنيان، بندر السليم نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من «عامر الشهري، سارة التميمي، سعد الجهيني، ماجد الأحمد، محمد العدوان وعبدالله الحمدان».