ثلاث مواجهات في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي

تُختتم اليوم السبت باقي مباريات الجولة الأولى، التي سُميت بـ(جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية)، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بإقامة 3 مباريات على النحو الآتي: