رياضة

ثلاث مواجهات في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي

المسماة بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"
ثلاث مواجهات في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي
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تُختتم اليوم السبت باقي مباريات الجولة الأولى، التي سُميت بـ(جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية)، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بإقامة 3 مباريات على النحو الآتي:

الاتحاد ـ الخلود

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

الهلال ـ الأخدود

ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.

الشباب - الاتفاق

تُقام مباراة الشباب والاتفاق في تمام الساعة الـ9 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الشباب بالرياض.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الاتحاد
نادي الهلال
نادي الشباب
نادي الاتفاق
دوري روشن السعودي
نادي الأخدود
دوري روشن السعودي للمحترفين
نادي الخلود
جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

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