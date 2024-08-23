ثلاث مواجهات في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي

تُختتم اليوم السبت باقي مباريات الجولة الأولى، التي سُميت بـ(جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية)، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بإقامة 3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ7:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
تُقام مباراة الشباب والاتفاق في تمام الساعة الـ9 مساء أيضًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الشباب بالرياض.