يستمر حتى الثالث من يوليو المقبل.. انطلاق برنامج المعايشة في إسبانيا

انطلق اليوم الاثنين برنامج المعايشة في إسبانيا، الذي يستمر حتى الثالث من شهر يوليو 2024 في مدينة سالو الإسبانية، بإشراف المدير الفني للمنتخب السعودي للسيدات، لويس كورتيس، وطاقمه الفني.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المدربات واللاعبات الوطنيات من خلال تجربة معايشة مع محترفين دوليين تحت جدول تدريبي مكثف، يشمل النواحي العملية والنظرية.
وتم اختيار 13 مدربة حاصلة على رخص تدريبية من خلال دورات أقامها الاتحاد السعودي لكرة القدم، و4 لاعبات واعدات.
وتشمل القائمة المشاركة مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول للسيدات عهود العماري، ومدربات مراكز التدريب الإقليمية: أميرة المسفر، ندى عبدالله، مريم بهزاد، عهود يوسف، حصة السديري، رزان بوبسيط، جنى محمد، شوق خالد، غادة سعود، غيداء سعيد، العنود علي وسمر السوري، إضافة إلى اللاعبات: ليان أمير، لولو عبدالله، سلاف أحمد ورندا العبدالقادر.
ويتضمن البرنامج حصصًا تثقيفية عدة في مجال كرة القدم، مثل تمارين التقوية والوقاية من الإصابات، واستراتيجيات تدريبية خاصة بتطوير اللاعبات، وابتكارات حديثة في تدريب كرة القدم النسائية، إضافة إلى علم النفس الرياضي وصحة المرأة، وخطط استراتيجية للمباريات وكيفية تنفيذها، إضافة إلى التحليل الفني خلال التمارين والمباريات.
وعبّرت عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية، عن فخرها بكل المدربات واللاعبات المشاركات في هذا البرنامج، مؤكدة أن هذه الفرصة تعكس التزام الاتحاد السعودي لكرة القدم بتطوير القوى العاملة.
وأعربت الرشيد عن ثقتها الكاملة بأن المشاركات سيساهمن في تطوير منظومة كرة القدم النسائية في السعودية من خلال اكتسابهن المعرفة والخبرات اللازمة من خلال برامج المعايشة.