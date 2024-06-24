يستمر حتى الثالث من يوليو المقبل.. انطلاق برنامج المعايشة في إسبانيا

وتشمل القائمة المشاركة مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول للسيدات عهود العماري، ومدربات مراكز التدريب الإقليمية: أميرة المسفر، ندى عبدالله، مريم بهزاد، عهود يوسف، حصة السديري، رزان بوبسيط، جنى محمد، شوق خالد، غادة سعود، غيداء سعيد، العنود علي وسمر السوري، إضافة إلى اللاعبات: ليان أمير، لولو عبدالله، سلاف أحمد ورندا العبدالقادر.