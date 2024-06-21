دوري الدرجة الأولى يُطبِّق نظام PLAY-OFF لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين

ويلعب صاحب المركز الثالث على أرضه مع صاحب المركز السادس بنظام خروج المغلوب، فيما يلعب صاحب المركز الرابع على أرضه مع صاحب المركز الخامس بنظام خروج المغلوب؛ ليتواجه بعد ذلك المتأهلان من المباراتين في مباراة فاصلة على أرض صاحب المركز الأعلى من أجل تحديد الحاصل على بطاقة التأهل الثالثة للصعود إلى دوري المحترفين.