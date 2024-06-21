دوري الدرجة الأولى يُطبِّق نظام PLAY-OFF لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين

أعلنت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين السعودي تطبيقها نظام PLAY-OFF لتحديد الفريق الثالث المتأهل إلى دوري المحترفين، وذلك انطلاقًا من الموسم الرياضي 2024-2025.
وأوضحت الرابطة الأهداف من تطبيق نظام PLAY-OFF، وهي زيادة فرص الفِرق نحو الصعود إلى الدوري الأعلى، والمساهمة في رفع جودة ومستوى الأداء الفني للفِرق، واستمرار المنافسة على آخر جولة، إضافة إلى زيادة الفرص التسويقية ونسبة المشاهدة الجماهيرية لدوري الدرجة الأولى.
ويتمثل نظام "PLAY-OFF" في تأهُّل صاحبَي المركزَين الأول والثاني بشكل مباشر إلى دوري المحترفين، فيما يقام ملحق لتحديد المتأهل الثالث بين المراكز من الثالث حتى السادس في الجدول النهائي للمسابقة.
ويلعب صاحب المركز الثالث على أرضه مع صاحب المركز السادس بنظام خروج المغلوب، فيما يلعب صاحب المركز الرابع على أرضه مع صاحب المركز الخامس بنظام خروج المغلوب؛ ليتواجه بعد ذلك المتأهلان من المباراتين في مباراة فاصلة على أرض صاحب المركز الأعلى من أجل تحديد الحاصل على بطاقة التأهل الثالثة للصعود إلى دوري المحترفين.