ضمن منافسات الدور الأول للدوري الرديف.. الفتح يعبر الخليج بخماسية

دشن فريق الفتح مشواره في الدوري السعودي الرديف، بفوز كاسح على مضيفه الخليج «5-1»، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الدور الأول.