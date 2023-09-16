ضمن منافسات الدور الأول للدوري الرديف.. الفتح يعبر الخليج بخماسية

دشن فريق الفتح مشواره في الدوري السعودي الرديف، بفوز كاسح على مضيفه الخليج «5-1»، في المباراة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الدور الأول.
أحرز خماسية الفتح كل من علي المسعود «2 و71»، ومحمد السعيد «14»، وعبدالله المقرن «57 و67»، بينما جاء هدف الخليج الوحيد عن طريق عمر العودة «45+1».
بتلك النتيجة، حصد «النموذجي» أول 3 نقاط في مشواره بالمسابقة، ليحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الخليج عند 4 نقاط من 4 مباريات في المركز الثاني.
وحافظ فريق الشباب على الصدارة رغم تعادله السلبي مع الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وبالتالي رفع الفريق العاصمي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب، فيما ظل الفيحاء خامساً بنقطتين.
يشار إلى أن النسخة الثانية من الدوري الرديف تشهد مشاركة 7 فرق، وهي: الشباب، الخليج، أبها، الفتح، الفيحاء، الوحدة، والاتفاق.