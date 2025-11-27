كأس الملك: قمة تجمع الأهلي والقادسية.. والخلود يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام الخليج

السبت المقبل، يستقبل الهلال نظيره الفتح على ملعب المملكة أرينا بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، في مواجهة مرتقبة يسعى فيها الأزرق لمواصلة مشواره معززًا بالأرض والجمهور، بينما يبحث الفتح عن مفاجأة تُربك حسابات المنافسة.