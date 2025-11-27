رياضة

كأس الملك: قمة تجمع الأهلي والقادسية.. والخلود يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام الخليج

كلاسيكو مرتقب بين الاتحاد والشباب.. والهلال يستضيف الفتح
كأس الملك: قمة تجمع الأهلي والقادسية.. والخلود يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام الخليج
تم النشر في

تنطلق غدًا الجمعة منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس" لكرة القدم، بمواجهات قوية تحمل طابع الحسم والإثارة.

الأهلي - القادسية

يستقبل الأهلي ضيفه القادسية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، عند الساعة 8:30 مساءً، في مواجهة منتظرة يتسلح فيها الأهلي بعاملي الأرض والجمهور، فيما يأمل القادسية خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عبر بوابة ثقيلة.

الخلود - الخليج

ويبحث الخلود عن إنجاز تاريخي حين يستضيف الخليج على ملعب نادي الحزم بالرس، عند الساعة 5:50 مساءً.

وتأهل الخلود إلى هذا الدور بعد فوزه على النجمة بهدف دون رد، فيما بلغ الخليج ربع النهائي عقب تجاوزه التعاون بركلات الترجيح.

الهلال - الفتح

السبت المقبل، يستقبل الهلال نظيره الفتح على ملعب المملكة أرينا بالرياض عند الساعة 5:40 مساءً، في مواجهة مرتقبة يسعى فيها الأزرق لمواصلة مشواره معززًا بالأرض والجمهور، بينما يبحث الفتح عن مفاجأة تُربك حسابات المنافسة.

الاتحاد - الشباب

وفي جدة، يشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل السبت، عند الساعة 8:30 مساءً، كلاسيكو يجمع الاتحاد والشباب.

وتأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر 2-1، ويسعى لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، في حين يأمل الشباب بقلب الموازين والتأهل لنصف النهائي ومصالحة جماهيره عبر بوابة العميد.

كأس الملك
كأس خادم الحرمين الشريفين
نادي القادسية
نادي الأهلي
نادي الخليج
نادي الخلود

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org