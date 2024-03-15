كاسترو ويايسله يختاران تشكيلة النصر والأهلي

في المقابل اختار الألماني ماتياس يايسله قائمة فريقه لمباراة اليوم حيث يسعى الأهلي لكسر سلسلة عدم الانتصارات أمام النصر في آخر 4 مباريات بالدوري منها 3 خسائر بالإضافة إلى تعادل واحد، معتمداً على سجله المميز في الموسم الجاري، لكونه لم يخسر على أرضه حتى الآن في 11 مباراة، منها 7 انتصارات و4 تعادلات وجاءت على النحو التالي: