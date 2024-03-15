كاسترو ويايسله يختاران تشكيلة النصر والأهلي

كشف مدربا النصر والأهلي عن التشكيلة التي سيخوضان بها قمة مواجهات الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023/ 2024.
ويلتقي الفريقان مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المواجهة رقم 30 بينهما في تاريخ دوري المحترفين السعودي، حيث يميل تاريخ المواجهات لصالح النصر الذي يتقدم بـ10 انتصارات مقابل 9 للأهلي، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.
واختار البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر، الذي يأمل استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في آخر مباراتين بخسارة أمام الرائد وتعادل مثير مع الحزم تشكيلة مؤلفة من:
دافيد أوسبينا (حراسة المرمى)، أليكس تيليس، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.
في المقابل اختار الألماني ماتياس يايسله قائمة فريقه لمباراة اليوم حيث يسعى الأهلي لكسر سلسلة عدم الانتصارات أمام النصر في آخر 4 مباريات بالدوري منها 3 خسائر بالإضافة إلى تعادل واحد، معتمداً على سجله المميز في الموسم الجاري، لكونه لم يخسر على أرضه حتى الآن في 11 مباراة، منها 7 انتصارات و4 تعادلات وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: أدوار مندي.
دفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد.
وسط: على الأسمري، فرانك كيسيه، رياض محرز.
هجوم: ألان سان ماكسيمان، فراس البريكان، روبيرتو فيرمينيو.