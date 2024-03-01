رياضة

"الصفا" و"الخليج" إلى نهائي كأس اتحاد اليد للرجال

"الصفا" و"الخليج" إلى نهائي كأس اتحاد اليد للرجال

تأهل فريقا الصفا والخليج إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، بعد فوزهما اليوم الجمعة 1 مارس 2024م في نصف النهائي.

وشهدت المباراة الأولى فوز الصفا على الهدى بنتيجة (21-26) في مباراة تألق خلالها كريم هنداوي حارس مرمى نادي الصفا.

وفي المباراة الثانية، حجز الخليج بطاقة التأهل للنهائي بعد فوزه على مضر بنتيجة (27-28) بعد مباراة حماسية بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي الخليج مع الصفا في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024م، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

كرة اليد
كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار

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