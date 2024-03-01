"الصفا" و"الخليج" إلى نهائي كأس اتحاد اليد للرجال

تأهل فريقا الصفا والخليج إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، بعد فوزهما اليوم الجمعة 1 مارس 2024م في نصف النهائي.
وشهدت المباراة الأولى فوز الصفا على الهدى بنتيجة (21-26) في مباراة تألق خلالها كريم هنداوي حارس مرمى نادي الصفا.
وفي المباراة الثانية، حجز الخليج بطاقة التأهل للنهائي بعد فوزه على مضر بنتيجة (27-28) بعد مباراة حماسية بين الفريقين.
ومن المقرر أن يلتقي الخليج مع الصفا في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024م، على صالة وزارة الرياضة بالدمام.