أرقام قياسية تنتظر كريستيانو رونالدو في يورو 2024.. تعرف عليها

ويسعى رونالدو ليصبح أكبر هداف في نهائي بطولة أوروبا، وهو الرقم القياسي الذي يحمله حاليًا المدافع الإيطالي المتقاعد حديثًا ليوناردو بونوتشي الذي سجل ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020، وكان يبلغ 34 عامًا و71 يومًا.