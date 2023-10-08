اتحاد الهوكي يُنظِّم بطولة دوري "هوكي ميدان"

يعتزم الاتحاد السعودي للهوكي تنظيم بطولة دوري (هوكي ميدان) في الفترة المقبلة بمنافسة عدد من الأندية السعودية، وفق معايير وتنظيمات دولية يعتمدها اتحاد اللعبة، وذلك بعد حصوله على الموافقة الرسمية من قِبل وكالة شؤون الرياضة والشباب، ممثلة في الإدارة العامة للأداء الرياضي بوزارة الرياضة، من خلال تفعيل رياضة الهوكي في الأندية الرياضية السعودية؛ إذ تمت إضافة اللعبة في "بوابة رياضي" الرقمية التي تُمكّن الأندية من تسجيل اللعبة واعتمادها بوصفها إحدى الألعاب المختلفة المدرجة في النادي.