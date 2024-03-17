الصيف المقبل.. "الأهلي" يستهدف التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد "رودريغو دي بول"

ويبلغ "رودريغو دي بول" من العمر 29 عامًا، وكان قد انضمّ إلى أتلتيكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له فى الفترة من 2017، وحتى 2021.