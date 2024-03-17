الصيف المقبل.. "الأهلي" يستهدف التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد "رودريغو دي بول"

أبدت إدارةُ النادي الأهلي اهتمامَها بالتعاقد مع الأرجنتيني "رودريغو دي بول" لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني بالموسم المقبل.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "fichajes": فإن المسؤولين السعوديين يجهزون عرضًا جديدًا للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني بالسوق الصيفى المقبل.
وكان قد حاول مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع "رودريغو دي بول"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات لم تكمل.
ويبلغ "رودريغو دي بول" من العمر 29 عامًا، وكان قد انضمّ إلى أتلتيكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له فى الفترة من 2017، وحتى 2021.
ولعب سابقًا للعديد من الأندية؛ مثل راسينغ، فالنسيا، وراسينغ "إعارة"، كما يلعب فى صفوف المنتخب الأرجنتيني منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.