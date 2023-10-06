الأهلي ضرب الاتحاد بلدغة "كيسيه".. وقال: أنا راجع أجدد المواجع

قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي "كيسيه" فريقه لانتصار ثمين على الغريم التقليدي الاتحاد بهدف دون مقابل، وذلك في لقاء "ديربي جدة" العالمي، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الهولندي "دانيلي ماكيلي".
في الشوط الأول تقدَّم الأهلي بهدف السبق في الدقيقة الـ8 عن طريق فراس البريكان، لكن الهدف كان أبيض؛ إذ ألغاه الحكم بداعي التسلل.
وكانت ردة الفعل الاتحادية عن طريق "كريم بنزيما" في الدقيقة الـ11، لكن حارس الأهلي "إدوارد ميندي" تصدي للكرة ببراعة.
وعند الدقيقة الـ31 ابتسم الحظ للأهلي بهدف السبق عن طريق "كيسيه" بعد كرة عرضية رائعة من "رياض محرز" للبريكان، والأخير هيأها برأسه للقادم من الخلف "كيسيه"، الذي وضع الكرة بكل هدوء على يسار الحارس "غروهي".
ولم تكن محاولات لاعبي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله و"كانتي" و"رومارينهو" و"بنزيما" كافية لتعديل النتيجة، بالرغم من تصدي القائم الأهلاوي لتسديدة "بنزيما" في الدقيقة الـ4+45.
حاول الاتحاد العودة للمباراة، لكن تألق حارس الأخضر "ميندي" كان بالمرصاد لمحاولات "كورنادو" و"فابينيو" عند الدقيقتَين الـ51، والـ55 تباعًا.
وفي الدقيقة الـ71 ألغى الحكم هدف التعادل للاتحاد عن طريق "بنزيما" بداعي وجود خطأ على "كورنادو" مع لاعب الأهلي "المجرشي".
وعاد حارس الأهلي "ميندي" للتألق من جديد؛ ليتصدى لتسديدة "كانتي" ببراعة في الدقيقة الـ85.
منح حكم المباراة 12 دقيقة وقتًا بدلاً من الضائع، ولم تحمل في ثناياها الجديد؛ إذ بقيت النتيجة كما هي، وأُلغي هدف أبيض مرة أخرى للاتحاد عن طريق "بنزيما" في الدقيقة الـ111 بداعي التسلل.
وبتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة الـ19 في المركز الخامس، فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق 19 نقطة في المركز الرابع.