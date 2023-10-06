الأهلي ضرب الاتحاد بلدغة "كيسيه".. وقال: أنا راجع أجدد المواجع

قاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي "كيسيه" فريقه لانتصار ثمين على الغريم التقليدي الاتحاد بهدف دون مقابل، وذلك في لقاء "ديربي جدة" العالمي، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الهولندي "دانيلي ماكيلي".