بعد خسارتيْ كوستاريكا وكوريا الجنوبية.. انتقادات حادّة لأداء المنتخب السعودي

أما الإعلامي "‏محمد الشيخ" فقال عبر برنامج "أكشن مع وليد": "إذا أردنا أن نحقق آسيا، يجب أن نقلق على المستوى الذي قدمه الأخضر في المباراتين الوديتين، ولا يجب أن نلوم المدرب مانشيني على أخطاء فردية وعدم وجود رأس حربة وصانع لعب، وأصبحت عودة سلمان الفرج، وصالح الشهري مطلبًا".