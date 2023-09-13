بعد خسارتيْ كوستاريكا وكوريا الجنوبية.. انتقادات حادّة لأداء المنتخب السعودي

وجّه العديد من الإعلاميين انتقادات حادة لأداء المنتخب السعودي، بعد خسارته أمام منتخبي كوستاريكا وكوريا الجنوبية، خلال معسكره في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وكتب الإعلامي "وليد" يقول: "بعيدًا عن النتائج، أعتقد أن علينا تخفيض سقف توقعاتنا في كأس آسيا المقبلة؛ فمعسكر نيوكاسل كشف أن لدينا مشكلة عناصرها واضحة، وعلينا الإسراع بالتطوير".
وأضاف "الفراج" على حسابه الشخصي عبر موقع "إكس": "دوري رديف قوي أغلبه من اللاعبين السعوديين لإنقاذ تنافسيتنا في السنوات المقبلة، هذه مسألة غير قابلة للتأجيل".
وقال الإعلامي "تركي العواد" في تصريحات لبرنامج في "المرمى": "يجب على المدرب مانشيني أن يُعِد المنتخب السعودي بشكل جيد لبطولة آسيا القادمة، أرى أن نفس الأخطاء تتكرر، وحتى الآن لم يجد حلولًا للمشاكل التي حدثت في المباراتين الأخيرتين".
أما الإعلامي "محمد الشيخ" فقال عبر برنامج "أكشن مع وليد": "إذا أردنا أن نحقق آسيا، يجب أن نقلق على المستوى الذي قدمه الأخضر في المباراتين الوديتين، ولا يجب أن نلوم المدرب مانشيني على أخطاء فردية وعدم وجود رأس حربة وصانع لعب، وأصبحت عودة سلمان الفرج، وصالح الشهري مطلبًا".
وعلق الناقد الرياضي "إبراهيم العنقري" خلال البرنامج: "إن من أهم المشاكل التي واجهها المنتخب السعودي أمام كوريا، فقدان السيطرة على وسط الملعب، فشل تطبيق الضغط العكسي، وعدم وجود صانع لعب ورأس حربة، بالإضافة إلى سوء الرقابة الدفاعية، وسوء بعض عناصر الفريق".