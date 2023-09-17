لاعبو الهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دوري روشن

سيطر لاعبو الهلال والنصر على التشكيلة المثالية للجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة (x) أن لاعبي الهلال والنصر استحوذوا على نصيب الأسد في التشكيلة المثالية للجولة بواقع أربعة لاعبين للأول وثلاثة للأخير، واستمر غياب لاعبي الشباب عن القائمة المؤلفة من 11 لاعباً.
وسجلت التشكيلة حضور لاعبين من الأهلي مقابل لاعب واحد لكل من الاتحاد والوحدة.
وغلب اللاعبون الأجانب على التشكيلة المثالية للجولة السادسة من الموسم الجديد والتي ضمت سبعة محترفين أجانب مقابل أربعة لاعبين محليين.
حراسة المرمى: مارسيلو غروهي (الاتحاد)
خط الدفاع: خوليدو كوليبالي (الهلال)، عبدالباسط هندي (الأهلي)، سلطان الغنام (النصر)، ياسر الشهراني (الهلال).
خط الوسط: تاليسكا (النصر)، أوتافيو (النصر)، سالم الدوسري (الهلال)، للان سان ماكسيمان (الأهلي).
خط الهجوم: أوديون إيغالو (الوحدة)، ألكساندر ميتروفيتش (الهلال).