لاعبو الهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية للجولة السادسة من دوري روشن

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة (x) أن لاعبي الهلال والنصر استحوذوا على نصيب الأسد في التشكيلة المثالية للجولة بواقع أربعة لاعبين للأول وثلاثة للأخير، واستمر غياب لاعبي الشباب عن القائمة المؤلفة من 11 لاعباً.