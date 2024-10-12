الاتحاد يواجه جدة "وديًا".. و"كانتي" يقترب من العودة للمشاركة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء غدٍ الأحد ،على ملعبه لقاءً وديًا أمام فريق جدة، ضمن البرنامج التحضيري خلال فترة التوقف الحالية، وسيكون مغلقًا أمام الجماهير ووسائل الإعلام.
واقترب الثنائي النجم الفرنسي"كانتي" وعوض الناشري من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد أن أظهرت المتابعة اليومية تقدمًا ملحوظًا في التعافي من الإصابة التي تعرض لها كل منهما.
من جانب آخر يواصل اللاعب "دانيلو بيريرا" برنامجه التأهيلي، من الإصابة التي تعرض لها في بطن الساق اليمنى، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويجري اللاعب سعد الموسى برنامجًا علاجيًا من كدمة تعرض لها في منتصف القدم اليمنى.