الاتحاد يواجه جدة "وديًا".. و"كانتي" يقترب من العودة للمشاركة

واقترب الثنائي النجم الفرنسي"كانتي" وعوض الناشري من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد أن أظهرت المتابعة اليومية تقدمًا ملحوظًا في التعافي من الإصابة التي تعرض لها كل منهما.