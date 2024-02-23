بالصور لاعبو الأهلي يحتفلون بزميلهم كيسي بمناسبة فوزه بكأس أمم إفريقيا

وفي سياق متصل غادرت قبل قليل بعثة الفريق متجهة إلى حائل لملاقاة الطائي غداً السبت ضمن منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.