بالصور لاعبو الأهلي يحتفلون بزميلهم كيسي بمناسبة فوزه بكأس أمم إفريقيا

احتفى لاعبو الأهلي بزميلهم الإيفواري فرانك كيسي عقب عودته لتدريبات الفريق بعد نهاية إجازته التي حصل عليها عقب التتويج رفقة منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 2023.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) مقطع فيديو وصوراً من احتفالات اللاعبين بزميلهم تظهر دخول كيسي إلى ملعب التدريبات ليجد الجهاز الفني واللاعبين وأمامهم شكل كرتوني على هيئة كأس أمم إفريقيا.
وكان فرانك كيسي أحد نجوم البطولة حيث سجل هدفاً في المباراة النهائية ضد نيجيريا والتي انتهت بفوز كوت ديفوار 2-1.
وفي سياق متصل غادرت قبل قليل بعثة الفريق متجهة إلى حائل لملاقاة الطائي غداً السبت ضمن منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.
يشار أن الأهلي يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة في حين يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.