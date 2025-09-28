صحفي برازيلي يطالب أنشيلوتي بمتابعة نجوم الدوري السعودي

وجّه الصحفي البرازيلي فيني، من بودكاست Canal Goat، رسالة مباشرة إلى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، دعا خلالها إلى ضرورة متابعة اللاعبين البرازيليين المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أنهم يقدمون مستويات مميزة تستحق التقدير.
وأوضح فيني، المقيم في المملكة منذ عامين والذي انتقل مؤخراً إلى الرياض لتغطية منافسات الدوري ونادي الهلال على وجه الخصوص، قائلاً: “أحب الدوري السعودي، وأعيش هنا لمتابعته عن قرب. هناك لاعبون برازيليون على مستوى عالٍ مثل مالكوم، إيبانيز، وفابينيو، ومن الخطأ عدم استدعائهم للمنتخب.”
وأضاف الصحفي أن مستوى اللاعبين في السعودية لا يقل عن أوروبا، مشيداً بالمهاجم الشاب ماركوس ليوناردو: “إنه مهاجم رائع، والجميع في البرازيل يعشقه لأنه موهوب وصغير في السن. هناك بالفعل مفاوضات مع نادي ساو باولو، لكن لم تُتخذ أي خطوات رسمية حتى الآن.”
كما تطرق فيني إلى مشاركة الهلال أمام فلامنغو في كأس العالم للأندية، قائلاً: “في البرازيل يُنظر إلى فلامنغو كما يُنظر إلى الهلال هنا. بعد تلك البطولة، أصبح الهلال ولاعبوه معروفين لدى الجماهير البرازيلية، خاصة سالم الدوسري الذي خطف الأنظار بعد هدفه الشهير أمام الأرجنتين.”