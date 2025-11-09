بمشاركة 250 لاعبًا.. تتويج الفائزين في البطولة الجامعية الأولى لكرة المناورة

من جانبه، ثمّن رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الأستاذ الدكتور خالد المزيني، التعاون البنّاء مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة بما يُسهم في تعزيز ممارسة النشاط الرياضي، ونشره بين طلاب الجامعات، ورعاية الحركة الرياضية الجامعية ودعمها وتطويرها، مشيدًا بالمستويات المميزة التي قدمها الطلاب خلال فعاليات البطولات، ومتمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والرياضية.