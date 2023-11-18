خلفًا للبرتغالي "نونو سانتو".. الأرجنتيني "غاياردو" مدربًا للاتحاد

بدأ المدرب الأرجنتيني (47 سنة) مسيرته التدريبية مع نادي ناسيونال الأوروغواياني في 2011، ثم قاد ريفر بليت في صيف 2014، ورحل غاياردو عن ريفر بليت في ديسمبر 2022، وحقق مع النادي الأرجنتيني منذ أن تولى قيادته في مايو 2014 (14 لقبًا)، منها سبعة ألقاب دولية، وست كؤوس وطنية، ودوري الأرجنتين 2021.