خلفًا للبرتغالي "نونو سانتو".. الأرجنتيني "غاياردو" مدربًا للاتحاد

أعلن نادي الاتحاد مساء اليوم السبت تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدربًا للفريق الكروي الأول خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مقطع فيديو، أبرز محطات المدرب الأرجنتيني، وعلق عليه: "يسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو غاياردو".
بدأ المدرب الأرجنتيني (47 سنة) مسيرته التدريبية مع نادي ناسيونال الأوروغواياني في 2011، ثم قاد ريفر بليت في صيف 2014، ورحل غاياردو عن ريفر بليت في ديسمبر 2022، وحقق مع النادي الأرجنتيني منذ أن تولى قيادته في مايو 2014 (14 لقبًا)، منها سبعة ألقاب دولية، وست كؤوس وطنية، ودوري الأرجنتين 2021.
وتُوج غاياردو مع ريفر بليت بأهم بطولات الأندية في أمريكا الجنوبية (كوبا ليبارتادوريس) في عامَي 2015 و2018، ثم خسر في 2019 النهائي.