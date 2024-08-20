الباحة.. انطلاق بطولتي الهوكي للرجال والنساء بمشاركة أكثر من 30 لاعبًا ولاعبة

ضِمن سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للهوكي، تنطلق منافسات "بطولة منطقة الباحة للهوكي" للرجال، و"البطولة النسائية الثانية للهوكي"، خلال الفترة من 23 حتى 24 أغسطس الجاري، في الصالة المغلقة بمدينة الملك سعود الرياضية بالمنطقة.
وستشهد البطولتان منافسة ثلاثة فِرَق من فئة (الرجال)، وثلاثة فِرَق من فئة (النساء)، بمشاركة أكثر من 30 لاعبًا ولاعبة؛ حيث يسبق البطولات معسكر لتجارب الأداء، الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة واستقطاب ممارسين جدد، في إطار نشر وتعزيز ثقافة رياضة هوكي الميدان بالمملكة.
ونظم الاتحاد في يونيو الماضي معسكرًا لتطوير الأداء بمدينتي بورسعيد والقاهرة في جمهورية مصر العربية بمشاركة أكثر من 20 لاعبًا، تضمن برامج تدريبية رياضية، ومحاضرات نظرية مكثفة، بالإضافة إلى عدة مباريات ودية؛ بهدف رفع مستوى الأداء وتطوير مهارات اللاعبين.
من جانبه، أوضح الاتحاد السعودي للهوكي، أن تنظيم مثل هذه المنافسات يأتي في إطار سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المملكة.
وأكد اتحاد الهوكي، سعيه للتوسع في إقامة معسكرات لتجارب الأداء بعدة مناطق في المملكة، يسعى من خلالها لاكتشاف المواهب الشابة، ونشر ثقافة رياضة الهوكي، وتوسيع قاعدة ممارسيها؛ مما يسهم في تقديم مخرجات وطنية تساهم في تمثيل المملكة بالمنافسات الدولية والقارية.