الباحة.. انطلاق بطولتي الهوكي للرجال والنساء بمشاركة أكثر من 30 لاعبًا ولاعبة

وستشهد البطولتان منافسة ثلاثة فِرَق من فئة (الرجال)، وثلاثة فِرَق من فئة (النساء)، بمشاركة أكثر من 30 لاعبًا ولاعبة؛ حيث يسبق البطولات معسكر لتجارب الأداء، الذي يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة واستقطاب ممارسين جدد، في إطار نشر وتعزيز ثقافة رياضة هوكي الميدان بالمملكة.