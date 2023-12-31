لويز فيليبي لاعب "الاتحاد" يرغب في العودة لصفوف "ريال بيتيس" الإسباني

كشف العديد من التقارير الصحفية عن احتمالية عودة الإيطالي لويز فيليبي لاعب الاتحاد، إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني، خلال الموسم القادم.
وأفادت صحيفة elgoldigital بأن لويز فيليبي لديه الرغبة في العودة إلى الدوري الإسباني واللعب لريال بيتيس مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مانويل بيليغريني مدرب الفريق الإسباني يفتح الأبواب أمام عودة فيليبي المحتملة.
وذكرت تقارير صحفية أخرى أن مسؤولي "الاتحاد" و"ريال بيتيس" يتفاوضون من أجل عودة لويز فيليبي، حيث اتفق الناديان على انتقال اللاعب الإيطالي مقابل 7 ملايين يورو.
وانضم لويز فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف "الاتحاد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال بيتيس الذي انضم إليه في يوليو 2022، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.
ويحتل "الاتحاد" المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، وبفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدر.