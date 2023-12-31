لويز فيليبي لاعب "الاتحاد" يرغب في العودة لصفوف "ريال بيتيس" الإسباني

وانضم لويز فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف "الاتحاد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ريال بيتيس الذي انضم إليه في يوليو 2022، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.