رياضة

تتويج الهلال ببطولة 3x3 لكرة السلة.. والأهلي ببطولة الشباب

تتويج الهلال ببطولة 3x3 لكرة السلة.. والأهلي ببطولة الشباب
سبق
سبق

توج نادي الهلال ببطولة 3x3 لكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الفتح بنتيجة 21-12, في اللقاء الذي أُقيم اليوم في الدمام.

وأُقيمت منافسات البطولة على مدار يومين بمشاركة 12 فريقًا هي: ( الأهلي - النصر - الفتح - أحد - الوحدة - الهلال - الاتحاد - السلام - ضباء - التعاون - العدالة - الأنصار).

كما توج النادي الأهلي ببطولة دوري الشباب 3x3 بعد فوزه على نظيره الخليج بنتيجة 17-15 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، بمشاركة 12 فريقًا هي: ( الأهلي - الهلال - أحد - الفتح - الخليج - مضر - الأنصار - الاتحاد - النهضة - النور - الصفا - الخويلدية).

وشهدت البطولة منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة, إضافة إلى العديد من الفعاليّات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة ‏3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.

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