تتويج الهلال ببطولة 3x3 لكرة السلة.. والأهلي ببطولة الشباب

توج نادي الهلال ببطولة 3x3 لكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الفتح بنتيجة 21-12, في اللقاء الذي أُقيم اليوم في الدمام.
وأُقيمت منافسات البطولة على مدار يومين بمشاركة 12 فريقًا هي: ( الأهلي - النصر - الفتح - أحد - الوحدة - الهلال - الاتحاد - السلام - ضباء - التعاون - العدالة - الأنصار).
كما توج النادي الأهلي ببطولة دوري الشباب 3x3 بعد فوزه على نظيره الخليج بنتيجة 17-15 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، بمشاركة 12 فريقًا هي: ( الأهلي - الهلال - أحد - الفتح - الخليج - مضر - الأنصار - الاتحاد - النهضة - النور - الصفا - الخويلدية).
وشهدت البطولة منافسات قوية ومستويات رائعة من الفرق المشاركة, إضافة إلى العديد من الفعاليّات المصاحبة بإشراف وتنظيم لجنة 3x3 واللجنة المجتمعية باتحاد كرة السلة.