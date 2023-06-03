تتويج الهلال ببطولة 3x3 لكرة السلة.. والأهلي ببطولة الشباب

كما توج النادي الأهلي ببطولة دوري الشباب 3x3 بعد فوزه على نظيره الخليج بنتيجة 17-15 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، بمشاركة 12 فريقًا هي: ( الأهلي - الهلال - أحد - الفتح - الخليج - مضر - الأنصار - الاتحاد - النهضة - النور - الصفا - الخويلدية).