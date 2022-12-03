كأس العالم قطر 2022.. هولندا تخطف أولى بطاقات الدور ربع النهائي بثلاثية أمريكا

خطف منتخب هولندا الأول لكرة القدم أولى بطاقات الدور ربع النهائي؛ وذلك عقب تغلُّبه على نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية (3-1) اليوم السبت في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب خليفة الدولي في أولى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022م.
دخل منتخب هولندا المباراة عازمًا الوصول إلى مرمى شباك أمريكا أولاً؛ فكان له ما أراد بعد مرور 10 دقائق على الانطلاقة بواسطة ممفيس ديباي، الذي حوَّل عرضية كودي جاكبو إلى شباك الحارس مات تيرنر معلنًا أول أهداف المباراة.
هذا الهدف منح لاعبي هولندا دفعة معنوية قوية؛ فواصلوا ضغطهم على حارس مرمى أمريكا؛ ليصلوا إلى هدفهم الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة الـ45 عن طريق الظهير الأيسر دالي بليند بصورة مطابقة للهدف الأول؛ إذ تلقى عرضية من دينزل دومفريس، تابعها أرضية زاحفة على يمين الحارس مات تيرنر.
محاولات منتخب هولندا لزيادة غلته من الأهداف استمرت في الشوط الثاني، لكنها افتقدت الدقة والتركيز. وفي المقابل ازداد ضغط الأمريكيين، وظهروا أكثر إصرارًا على تقليص النتيجة، وهو ما تحقق لهم فعلاً بواسطة البديل حاجي رايت، الذي استغل تمريرة مميزة من كريستيان بوليسيتش؛ ليضع الكرة بالشباك بطريقة جميلة عند الدقيقة الـ76.
فرحة الجماهير الأمريكية بتقليص النتيجة لم تدم طويلاً سوى 5 دقائق؛ إذ نجح منتخب هولندا في تعزيز تقدُّمه بالهدف الثالث عبر دينزل دومفريس، الذي تلقى عرضية مميزة من دالي بليند، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك مستغلاً سوء تمركز الدفاع الأمريكي؛ ليؤكد عبور منتخب بلاده إلى دور الثمانية.