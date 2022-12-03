كأس العالم قطر 2022.. هولندا تخطف أولى بطاقات الدور ربع النهائي بثلاثية أمريكا

محاولات منتخب هولندا لزيادة غلته من الأهداف استمرت في الشوط الثاني، لكنها افتقدت الدقة والتركيز. وفي المقابل ازداد ضغط الأمريكيين، وظهروا أكثر إصرارًا على تقليص النتيجة، وهو ما تحقق لهم فعلاً بواسطة البديل حاجي رايت، الذي استغل تمريرة مميزة من كريستيان بوليسيتش؛ ليضع الكرة بالشباك بطريقة جميلة عند الدقيقة الـ76.