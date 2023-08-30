أسبوع حاسم.. "صحفي إنجليزي" يوضح موقف ليفربول من بيع محمد صلاح للاتحاد

وتابع قائلًا: "لكن لا يمكن استبعاد المفاجآت في كرة القدم؛ فقد انتقل هيدرسون وفابينهو للدوري السعودي؛ ولكن صلاح مختلف نهائيًّا، وقد يكون انتقاله للسعودية في الشتاء أو الصيف المقبل أمرًا واردًا جدًّا".