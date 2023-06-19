أدوار مندي يوافق على الانتقال للأهلي

بعد نجاح الهلال في التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز قائد فريق وولفرهامبتون وقلب دفاع تشيلسي الإنجليزي خاليدو كوليبالي بات السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي على أعتاب الدوري السعودي.
ودخلت صفقة انتقال الحارس السنغالي أدوار مندي إلى صفوف أهلي جدة مراحلها الأخيرة وسيعلن قريبا عن إتمامها بعد موافقة الحارس على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفقاً للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين، فإن الحارس ميندي (31 عاما) وافق على البنود الشخصية في عقده مع الأهلي والمفاوضات بين الأهلي وتشيلسي في مراحلها الأخيرة وميندي سيوقع عقدا مع الأهلي حتى صيف 2026.
وسبق وأن حصد ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عام 2021، وحقق ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي بينما حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا مع منتخب بلاده .
وبدأ ميندي مسيرته في الدوري الفرنسي وتدرج من أندية رديف مارسيليا إلى استاد ريمس ثم رين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي في صيف 2020.