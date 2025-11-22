"الشربتلي" حلّ ثانيًا.. الفارس "الراجحي" يُتوَّج بطلاً للجائزة الكبرى في ختام جولة الرياض لقفز الحواجز

"الشربتلي" حلّ ثانيًا.. الفارس "الراجحي" يُتوَّج بطلاً للجائزة الكبرى في ختام جولة الرياض لقفز الحواجز
توَّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية سلطان العاصمي الفارس عبدالرحمن الراجحي بطلاً للجائزة الكبرى CSI3* في الشوط الختامي للجولة الأولى من جولات الرياض، التي استضافها مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم، فيما حلّ الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثاني، والفارس محمد بن عفيف في المركز الثالث.
وفي شوط CSI3* لفئة Medium، حصل الفارس Chad Fellows على المركز الأول، وجاء الفارس خالد المبطي ثانيًا، وحلّ الفارس مشعل القحطاني ثالثًا.
أما في شوط CSI1* لفئة Medium، فقد حقق الفارس عبدالرحمن المطوع المركز الأول، يليه الفارس عبدالله اليماني ثانيًا، وحصلت الفارسة فنون الحميدان على المركز الثالث.
وفي شوط CSIY المخصص للشباب، الذين أظهروا تألقًا لافتًا، استطاع الفارس يزيد الزايدي تحقيق المركز الأول، فيما حلّ الفارس عمر العريج ثانيًا، وجاء الفارس أيوب بياطه في المركز الثالث.
وفي شوط CSIJ المخصص لفرسان المستقبل (الناشئين)، تُوِّج الفارس حسن آل هادي بالمركز الأول، وجاء الفارس عبدالهادي القحطاني ثانيًا، والفارس سعود الرشيد ثالثًا.
وفي شوط CSI1* لفئة Small، حقق الفارس عبدالله إبراهيم المركز الأول، وجاء الفارس معيوف الرميحي ثانيًا، وحلّ الفارس محمد آل هادي ثالثًا.
يُذكر أن الجولة الثانية من جولات الرياض ستنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 27 نوفمبر، وستُقام على مدى ثلاثة أيام في مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض.