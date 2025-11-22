"الشربتلي" حلّ ثانيًا.. الفارس "الراجحي" يُتوَّج بطلاً للجائزة الكبرى في ختام جولة الرياض لقفز الحواجز

توَّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية سلطان العاصمي الفارس عبدالرحمن الراجحي بطلاً للجائزة الكبرى CSI3* في الشوط الختامي للجولة الأولى من جولات الرياض، التي استضافها مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم، فيما حلّ الفارس عبدالله الشربتلي في المركز الثاني، والفارس محمد بن عفيف في المركز الثالث.