الهلال في الصدارة.. و6 مواجهات منتظرة في دوري ممتاز الطائرة تعرف عليها

تنطلق غداً الخميس، مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة 6 مواجهات منتظرة.
ويتصدر جدول الترتيب الهلال برصيد 42 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني 35 نقطة، ثم الابتسام في المركز الثالث 31 نقطة.
يلتقي الصفا والهلال على صالة نادي الترجي عند 3.30 عصراً، فيما يلعب أبها والاتحاد على صالة نادي أبها 3.30 عصراً.
ويستضيف النصر ضمك على صالة نادي النصر 3.30 عصراً، فيما يحل الخليج ضيفاً على الأهلي على صالة نادي الأهلي 3.30 عصراً.
ويلتقي الابتسام نظيره الهداية على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 3.30 عصراً.
وتختتم مباريات الجولة بمواجهة الوحدة والفيصلي على صالة نادي الوحدة 3.30 عصراً.