في قمة النصر والخليج ..الأول بارك يسجل رقم قياسي جديد

سجّلت جماهير نادي النصر رقمًا قياسيًا جديدًا في الحضور الجماهيري على ملعب "الأول بارك" خلال مواجهة فريقها أمام الخليج في دوري روشن السعودي.
في ليلة صنعت فيها المدرجات لوحة استثنائية تعكس قوة الدعم النصراوي.
وبلغ عدد الحضور 26,003 مشجع، ليكون هذا الحضور الأعلى في الجولة التاسعة من الدوري.
ليعيش جماهير النصر أمسية كروية مميزة انتهت بانتصار فريقهم 4-1، مؤكّدين بذلك استمرار الهيمنة على الصدارة بالعلامة الكاملة، وتحقيق الانتصار التاسع على التوالي منذ بداية الموسم.
وزاد من قيمة هذا الحضور التاريخي أن الجماهير كانت شاهدة على واحد من أجمل أهداف الموسم، الهدف المقصي "العالمي" الذي سجّله النجم كريستيانو رونالدو، في لقطة أشعلت المدرجات ودوّى صداها في المنصات الرياضية حول العالم.
وجاءت مباراة الهلال والفتح التي أُقيمت في المملكة أرينا في المرتبة الثانية من حيث الحضور الجماهيري في هذه الجولة، بعدد بلغ 19,200 مشجع.
فيما حلّت مباراة الأهلي والقادسية على ملعب الإنماء بجدة في المرتبة الثالثة بحضور 17,464 مشجع.