في قمة النصر والخليج ..الأول بارك يسجل رقم قياسي جديد

وزاد من قيمة هذا الحضور التاريخي أن الجماهير كانت شاهدة على واحد من أجمل أهداف الموسم، الهدف المقصي "العالمي" الذي سجّله النجم كريستيانو رونالدو، في لقطة أشعلت المدرجات ودوّى صداها في المنصات الرياضية حول العالم.