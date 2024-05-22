الجولة الـ33 من دوري روشن: سباق الهروب من شبح الهبوط "يشتعل".. وبقاء الطائي مع الكبار في قبضة الهلال

بتوقيت موحد، وتحديدًا في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، تنطلق منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي للمحترفين بتسع مواجهات، قد تحدد مسار الفِرق الهابطة لدوري أندية الدرجة الأولى بعد أن خطف الهلال لقب الدوري العالمي الاستثنائي للموسم الحالي 2023-2024، وهي على النحو الآتي:
في لقاء تحسين المراكز للفريقين يحل الشباب ضيفًا على نظيره الاتفاق، وذلك على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، وإن كان اللقاء مهمًّا للشبابين أكثر للاقتراب أكثر من مربع الكبار.
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يستقبل الأهلي ضيفه الرائد. الأهلي يتسلح بعاملَي الأرض والجمهور من أجل خطف النقاط الثلاث، وذلك عقب ضمان المركز الثالث، والمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.
وفي المقابل يأمل الرائد العودة ولو بنقطة التعادل من أجل الاقتراب أكثر لمنطقة الأمان.
يحل ضمك ضيفًا على نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة. إنه لقاء عنوانه "تحسين المراكز".
قمة الإثارة تجمع أبها الآيل للسقوط لدوري الأولى وضيفه الخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
رحلة الهروب من شبح الهبوط عنوان مواجهة الأخدود والوحدة على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران. إنه لقاء مهم جدًّا للأخدود أكثر منه للوحدة من أجل البقاء مع الكبار في دوري الأضواء موسمًا آخر.
يستضيف الفيحاء نظيره التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة في لقاء تحسين المراكز فقط.
لقاء من طرف واحد، يجمع الفتح والحزم على ملعب نادي الفتح؛ إذ بات الحزم أول المودعين لدوري روشن.
"ديربي الرياض" يجمع النصر "الوصيف" بنظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية. إنه لقاء "مفترق طرق" بالنسبة للرياض؛ إذا ما راد تجديد أمل البقاء مع الكبار فعليه أن يتجاوز عقبة النصر، أو على أقل تقدير الخروج بنقطة التعادل، ومن ثم النظر في نتائج المباريات الأخرى التي تخدمه.
بطل دوري روشن "الهلال" يستضيف نظيره الطائي على ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض.
المواجهة حاسمة للطائي في رحلة البقاء بدوري روشن؛ لذا فعليه تجاوز عقبة الهلال، أو الخروج بالتعادل، والانتظار حتى الجولة الأخيرة.