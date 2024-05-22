الجولة الـ33 من دوري روشن: سباق الهروب من شبح الهبوط "يشتعل".. وبقاء الطائي مع الكبار في قبضة الهلال

بتوقيت موحد، وتحديدًا في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، تنطلق منافسات الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي للمحترفين بتسع مواجهات، قد تحدد مسار الفِرق الهابطة لدوري أندية الدرجة الأولى بعد أن خطف الهلال لقب الدوري العالمي الاستثنائي للموسم الحالي 2023-2024، وهي على النحو الآتي: