بقيادة الخيال "ألفارادو".. "الحريري" الفائز بأغلى سباق بالعالم يشعل منافسات "كأس دبي"

وتابع: "عند قدومي من الجهة الخارجية مع سينور بسكادور، كنت أتابع أوشبا تيسورو. ثم حاولت أن أنهي السباق في المراكز الأمامية، والذي كان سيكون جيداً، ولكن بعد ذلك اعتقدت أن المركز الثاني سيكون رائعاً، وفجأة، وقبل 50 متراً من نهاية السباق، فكرت بأنه "لدي فرصة هنا". لقد بذلت قصارى جهدي، واستمر الجواد في انطلاقته السريعة، وقاتل حتى أنهى السباق فائزاً."