"الخليج" و"مضر" و"الصفا" تواصل مشاركة صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

واصلت فرق الخليج ومضر والصفا، حفاظها على مراكز صدارة بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023 بعد أن رفعت رصيدها إلى 10 نقاط لكلٍ منهم، مع ختام مباريات الجولة السابعة التي جرت اليوم الجمعة.
وعاد الخليج من جدة بالانتصار على الأهلي بفارق هدف وحيد بنتيجة (30-31)، وتمكن مضر من تجاوز الترجي بنفس الفارق بنتيجة (28-27)، وكسب الصفا نظيره القارة بنتيجة (32-26)، وتغلب النور على المحيط (28-35)، وفي مواجهة الصاعدين فاز الهدى على الابتسام (26-33)، وفي مكة المكرمة انتصر الوحدة على الزلفي بنتيجة (27-24).
وبهذه النتائج، حلت فرق الخليج ومضر والصفا في مقدمة سلم الترتيب بالمراكز الثلاثة الأولى توالياً برصيد 10 نقاط، تتبعهم فرق النور والهدى والوحدة في المراكز من الرابع حتى السادس برصيد 8 نقاط، ثم الأهلي في المركز السابع برصيد 6 نقاط، وبعده فريقا الزلفي والترجي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 4 نقاط، وفي المركزين العاشر والحادي عشر، يأتي الابتسام والقارة برصيد نقطتين، ويحل المحيط في آخر الترتيب بدون أي نقطة.