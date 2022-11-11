"الخليج" و"مضر" و"الصفا" تواصل مشاركة صدارة الدوري الممتاز لكرة اليد

وبهذه النتائج، حلت فرق الخليج ومضر والصفا في مقدمة سلم الترتيب بالمراكز الثلاثة الأولى توالياً برصيد 10 نقاط، تتبعهم فرق النور والهدى والوحدة في المراكز من الرابع حتى السادس برصيد 8 نقاط، ثم الأهلي في المركز السابع برصيد 6 نقاط، وبعده فريقا الزلفي والترجي في المركزين الثامن والتاسع برصيد 4 نقاط، وفي المركزين العاشر والحادي عشر، يأتي الابتسام والقارة برصيد نقطتين، ويحل المحيط في آخر الترتيب بدون أي نقطة.