بمشاركة 88 فارسًا وفارسة.. الاتحاد السعودي للفروسية يحتفل باليوم الوطني

افتتح الاتحاد السعودي للفروسية موسمه 2024-2025 بإقامة بطولتَيْ كأس اليوم الوطني لالتقاط الأوتاد، والرماية من على ظهر الخيل، بالتزامن مع احتفالات السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ94، التي أقيمت على مدى أربعة أيام في أكاديمية امباري للخيل العربية الأصيلة بمنطقة القصيم.
وتوَّج فؤاد بن فهد إبراهيم، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في البطولة. وحصل في بطولة التقاط الأوتاد فريق "التميز" على كأس اليوم الوطني لفئة الفِرق، فيما جاء في المركز الثاني فريق "أكاديمية امباري"، وفي المركز الثالث فريق الأساطير، كما تُوج الفارس خالد منصور اليامي بطلاً لكأس اليوم الوطني لفئة المحترفين، وجاء في المركز الثاني الفارس مهذل القحطاني، وثالثًا الفارس راشد المري. وفي فئة الهواة تُوج الفارس محمد الدوسري بالمركز الأول، فيما حل ثانيًا الفارس عبدالله القرني، وثالثًا الفارس عامر عسيري. وفي فئة فرسان أقل من 21 عامًا حقَّق المركز الأول الفارس موسى عسيري، وحل ثانيًا الفارس زاهر مشاري. وفي فئة السيدات حلت الفارسة إيمان الشرقاوي في المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني الفارسة أماني الشرقاوي، وحل ثالثًا الفارسة فلك الحويطي.
وفي بطولة الرماية من على ظهر الخيل تُوج فريق "السهم2" بطلاً لكأس اليوم الوطني لفئة الفرق، فيما جاء فريق "المسمى3" في المركز الثاني، وحل ثالثًا فريق "المسمى 1". وفي فئة المحترفين تُوج الفارس عبدالله آل معدي بطلاً لكأس اليوم الوطني، فيما جاء وصيفًا له الفارس عبدالحكيم آل معدي، وثالثًا الفارس هشام التميمي. وفي فئة الهواة حل الفارس بدر البراهيم في المركز الأول، فيما جاء ثانيًا الفارس يزيد التميمي، وثالثًا الفارس باسم الشهراني. وفي فئة الفردي أقل من 16 عامًا تُوج الفارس سعيد آل جراد بطلاً للفئة، وفي فئة السيدات حصلت الفارسة سارة الكريثي على صدارة الفئة.
وشهدت البطولتان مشاركة 88 فارسًا وفارسة من مختلف مناطق السعودية وسط حضور جماهيري كبير، استمتع بمشاهدة فعاليات البطولة والاحتفالات المصاحبة التي أُقيمت بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.