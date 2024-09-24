بمشاركة 88 فارسًا وفارسة.. الاتحاد السعودي للفروسية يحتفل باليوم الوطني

وتوَّج فؤاد بن فهد إبراهيم، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في البطولة. وحصل في بطولة التقاط الأوتاد فريق "التميز" على كأس اليوم الوطني لفئة الفِرق، فيما جاء في المركز الثاني فريق "أكاديمية امباري"، وفي المركز الثالث فريق الأساطير، كما تُوج الفارس خالد منصور اليامي بطلاً لكأس اليوم الوطني لفئة المحترفين، وجاء في المركز الثاني الفارس مهذل القحطاني، وثالثًا الفارس راشد المري. وفي فئة الهواة تُوج الفارس محمد الدوسري بالمركز الأول، فيما حل ثانيًا الفارس عبدالله القرني، وثالثًا الفارس عامر عسيري. وفي فئة فرسان أقل من 21 عامًا حقَّق المركز الأول الفارس موسى عسيري، وحل ثانيًا الفارس زاهر مشاري. وفي فئة السيدات حلت الفارسة إيمان الشرقاوي في المركز الأول، فيما جاء في المركز الثاني الفارسة أماني الشرقاوي، وحل ثالثًا الفارسة فلك الحويطي.