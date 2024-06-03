بثنائية "الزيد" و"الأسمري".. الأخضر تحت 23 يتغلب على كوريا الجنوبية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية تولون 2024 في فرنسا.