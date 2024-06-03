بثنائية "الزيد" و"الأسمري".. الأخضر تحت 23 يتغلب على كوريا الجنوبية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية تولون 2024 في فرنسا.
وسجل هدفي "الأخضر" اللاعب عبدالله الزيد في الدقيقة 80، وفيصل الأسمري في الدقيقة 90+3 من مجريات المباراة.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: تركي بالجوش في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد برناوي، خالد العسيري، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، يونس الشنقيطي، عثمان العثمان، ياسين الزبيدي، عبدالكريم دارسي، طلال حاجي.
ويستأنف أخضر 23 عامًا غدًا الثلاثاء تدريباته، استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك يوم الجمعة المقبل.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات: فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.