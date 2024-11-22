الهلال للتشبث بالصدارة.. والتعاون لمواصلة الانتصارات

تُستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وتقام فيه 3 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الرائد المواجهة وهو بالمركز الـ11 برصيد 11 نقطة، بينما يشارك العروبة وهو يمتلك 10 نقاط، ويأتي بالمركز الـ13.
يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.
يشارك الوحدة بالمباراة وهو بالمركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 6 نقاط، في حين يأتي التعاون بالمركز الثامن برصيد 15 نقطة.
تنطلق المواجهة بين الهلال والخليج في تمام الساعة الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يدخل الهلال اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، في حين يقع الخليج بالمركز السابع برصيد 16 نقطة.