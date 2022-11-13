"السومة" أكثر الأجانب تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين

ينفرد المحترف السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق (المعار حاليًا لنادي العربي القطري) في صدارة قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي لكرة القدم منذ انطلاقته موسم 2008/2009م.
ويأتي السومة في صدارة اللاعبين الأجانب بتسجيله 144هدفًا في 180 مباراة خاضها بالمسابقة مع الأهلي قبل رحيله مطلع هذا الموسم صوب فريق العربي القطري بمعدل هدف كل 104،3 دقيقة.
وجاء مهاجم الاتحاد والنصر سابقًا المغربي عبدالرزاق حمدالله في المرتبة الثانية بـ93 هدفًا سجلها في 93 مباراة خاضها بالدوري بمعدل تهديفي هدف كل 83،5 دقيقة، ومازال يملك الفرصة لزيادة غلته التهديفية في الدوري السعودي كونه مستمرًا مع فريقه الاتحاد هذا الموسم.
وحل النجم الفرنسي قوميز لاعب الهلال السابق والمنتقل إلى غلطة سراي التركي في الانتقالات الشتوية الماضية بالمرتبة الثالثة بـ81 هدفًا سجلها خلال 106 مباريات خاضها مع الهلال بمعدل هدف كل 100،7دقيقة .
كما يعد عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين بـ 144 هدفًا، كما سبق أن ظفر بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة 3 مرات متتالية، قبل رحيله عن الأهلي، بعد هبوط الفريق لدوري الأولى.
وقضى السومة 8 سنوات مع الأهلي، إذ انضم إليه في صيف 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، وحقق مع الفريق عددًا من الإنجازات الجماعية والفردية، حاصدًا 4 ألقاب مع الأهلي، هي: الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.
ولعب السومة 240 مباراة مع الأهلي، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 192 هدفًا وصنع 30 آخرين.