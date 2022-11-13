"السومة" أكثر الأجانب تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين

وقضى السومة 8 سنوات مع الأهلي، إذ انضم إليه في صيف 2014، قادمًا من القادسية الكويتي، وحقق مع الفريق عددًا من الإنجازات الجماعية والفردية، حاصدًا 4 ألقاب مع الأهلي، هي: الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.