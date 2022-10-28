وزير الرياضة "الفيصل": دورة الألعاب السعودية فكرة خطَّط لها ولي العهد ليمنح أكثر من 6000 رياضي فرصة المنافسة

وقال الفيصل في كلمته خلال حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية اليوم الجمعة: "استحقاق رياضي جديد، وإن كان محليًّا في صورته الأولى، ولكنه امتدادٌ لأحداث رياضية رفيعة المستوى، نفخر فيه ومن خلاله برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لهذا الحدث، رعاية تمنحنا الحافز، وتدفعنا إلى العمل، وتقودنا إلى الطموح الذي رسمه سمو سيدي ولي العهد بفكره ورؤيته الملهمة؛ ليقودنا إلى هذه المرحلة التاريخية في مسيرة رياضتنا المحلية بصبغتها العالمية".