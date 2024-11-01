الاتحاد السعودي يستعرض ملف استضافة كأس العالم 2034 في مؤتمر رؤساء وأمناء عموم الاتحادات الوطنية

بعد ذلك، قدم الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم بن سليمان القاسم عرضًا للملف أمام نخبة من رواد كرة القدم والخبراء من مختلف أنحاء العالم، والذي استعرض خلاله إمكانات المملكة لاستضافة هذا الحدث الكبير، حيث ستكون المملكة الدولة الوحيدة التي تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد.