العضوية الذهبية بـ 400 ألف ريال

النصر: فائض الميزانية يتجاوز الـ22 مليون ريال

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صادقت الجمعية العمومية العادية لنادي النصر حضوريًا، الأربعاء، على التقرير المالي الذي عرض على الأعضاء، بفائض ميزانية تجاوز الـ22 مليون ريال، كما صادقت على قرار مجلس الإدارة برفع مبلغ العضوية الذهبية ليصبح 400 ألف ريال.

افتتحت الجمعية العمومية للنادي العاصمي أعمالها، بكلمة ترحيبية وخطاب مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، ومن ثم استعرض التقرير المالي المدقق للفترة من 1-7- 2021 وحتى 30 -5-2022، والمصادقة على تعيين مراقب الحسابات «المدقق الخارجي»، كما نُوقشت المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.

وكشف التقرير المالي للجمعية إجمالي الإيرادات الكلية بمبلغ 477.530.308 وإجمالي المصروفات الكلية 455.436.827، بفائض ميزانية يقدر بـ.22.093.481 مليون ريال.

وأشارت التقارير المقدمة إلى الجمعية العمومية لتحقيق النادي 39 إنجازًا ويضم 979 لاعبًا ينشطون في 18 لعبة.

وكانت الجمعية انعقدت حضوريًا بمشاركة مسلي آل معمر رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي، وممثل وزارة الرياضة، وشهدت حضورًا بلغ نسبة 99 في المائة من القوة الصوتية الكلية.