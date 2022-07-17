الأهلي يجدد ثقته بالمدرب الأورغوياني روبرت سيبولدي

وعلى الرغم من الهبوط لأول مرة في تاريخه تحت قيادته، إلا أن إدارة النادي فضلت التجديد معه لمعرفته باللاعبين واحتياجات الفريق، حيث ترى أنه الأنسب حالياً لقيادة الفريق، وأنه قادر على إعادته إلى دوري المحترفين.