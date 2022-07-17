الأهلي يجدد ثقته بالمدرب الأورغوياني روبرت سيبولدي

أعلنت إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الأحد، تجديد عقد مدرب الفريق الكروي الأول الأورغوياني روبرت سيبولدي لموسم واحد، لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى .
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها :"الأورغوياني روبرت سيبولدي مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، لموسم رياضي واحد".
وعلى الرغم من الهبوط لأول مرة في تاريخه تحت قيادته، إلا أن إدارة النادي فضلت التجديد معه لمعرفته باللاعبين واحتياجات الفريق، حيث ترى أنه الأنسب حالياً لقيادة الفريق، وأنه قادر على إعادته إلى دوري المحترفين.
وبدأت إدارة ماجد النفيعي، التفاوض مع المدرب الأورغوياني، أواخر يونيو الماضي، عقب أيام من هبوط الفريق إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
وكانت إدارة النادي الأهلي، قد تعاقدت مع المدرب الأوروغوياني روبرت سيبولدي لتولي منصب المدير الفني لفريق كرة القدم، خلفاً للألباني بيسنيك هاسي، مطلع شهر مارس الماضي.
وقاد سيبولدي الفريق في سبع جولات فقط من أصل 30، لذا يرى مسؤولو النادي أنه غير مسؤول عن مغادرة الأهلي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.