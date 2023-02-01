آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لولاية ثالثة.. وإنفانتينو: أتوقع اختيار السعودية لتنظيم كاس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ رئيساً للاتحاد لولاية ثالثة (2023 - 2027).
كانت قد انطلقت بالبحرين في وقتٍ سابقٍ، اليوم، الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المنامة.
وعلى هامش الفعالية، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو: سنشهد اليوم اختيار الدولة المستضيفة لكأس أمم آسيا 2027، وأتوقع أن تكون في السعودية".
وأضاف إنفانتينو: "لقد كان أمراً رائعاً أن نشاهد منتخباً آسيوياً "السعودية" وهو يتغلب على بطل العالم "الأرجنتين" في بطولة كأس العالم.