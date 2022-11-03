تحضيرًا لمواجهة سوريا في البطولة الآسيوية .. الأخضر الأولمبي يواصل تمارينه

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم ، اليوم الخميس ، تدريباته في جدة، استعدادًا لبطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سيفتتح مبارياته ضمن دور المجموعات من البطولة بمواجهة منتخب سوريا يوم الأحد المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين يوم الأربعاء.