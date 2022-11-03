تحضيرًا لمواجهة سوريا في البطولة الآسيوية .. الأخضر الأولمبي يواصل تمارينه

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا سيفتتح مبارياته ضمن دور المجموعات من البطولة بمواجهة منتخب سوريا يوم الأحد المقبل، على أن يلاقي منتخب البحرين يوم الأربعاء.