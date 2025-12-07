جدة تحتضن قرعة "النخبة الشاطئية 2025" بحضور قيادات التدريب ونجوم الطائرة السعودية

ومن المقرر انطلاق منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، بمشاركة 14 فريقًا من منشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، وبدعم من الصندوق الرئيسي للمتدربين، مع تخصيص جوائز مالية للمراكز الأولى، إلى جانب تغطية إعلامية شاملة وإنتاج برومو رسمي للبطولة.