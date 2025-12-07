جدة تحتضن قرعة "النخبة الشاطئية 2025" بحضور قيادات التدريب ونجوم الطائرة السعودية

أُقيمت مساء السبت مراسم قرعة بطولة النخبة الشاطئية لكرة الطائرة 2025، في مقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن علي البحيري، وعميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرؤوف حبيب الله، وعدد من قيادات التدريب التقني ومنسوبي اللجان المنظمة.
وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى منشآت التدريب التقني والمهني بالمملكة في مجال كرة الطائرة الشاطئية، وتأتي ضمن خطط تطوير الأنشطة الرياضية وإطلاق مبادرات نوعية تعزز روح المنافسة والاحتراف لدى المتدربين.
وشهدت مراسم القرعة مشاركة نخبة من نجوم كرة الطائرة السعودية، حيث شارك في عملية السحب كل من الكابتن محمد كنو والكابتن إسماعيل الخيبري، لاعبي المنتخب السعودي ونادي الأهلي سابقًا، وسط أجواء تفاعلية مميزة.
وأكد المهندس البحيري أن البطولة تمثل نقلة نوعية في الأنشطة الرياضية لمؤسسة التدريب التقني، وتعزز مهارات المتدربين القيادية والبدنية، مشيدًا بدعم الصندوق الرئيسي للمتدربين، والجهود التنظيمية المبذولة.
من جانبه، عبّر المهندس عبدالرؤوف حبيب الله عن فخر الكلية التقنية بجدة باستضافة هذا الحدث الرياضي الأول من نوعه، مؤكدًا حرص اللجان الفنية والتنظيمية على تقديم تجربة احترافية تليق بالمؤسسة ومنسوبيها.
ومن المقرر انطلاق منافسات البطولة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2025، بمشاركة 14 فريقًا من منشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، وبدعم من الصندوق الرئيسي للمتدربين، مع تخصيص جوائز مالية للمراكز الأولى، إلى جانب تغطية إعلامية شاملة وإنتاج برومو رسمي للبطولة.
واختتمت مراسم القرعة بالتأكيد على جاهزية الفرق التنظيمية لإنجاح الحدث، بما يعكس الصورة الاحترافية لمنظومة التدريب التقني في المنطقة، ويعزز مكانة الكلية التقنية بجدة كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية النوعية.