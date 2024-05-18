دون خسارة وبرصيد 90 نقطة.. "باير ليفركوزن" يُتوَّج بلقب الدوري الألماني

سجَّل فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم اسمه أول بطل للدوري الألماني دون خسارة؛ وذلك بعد فوزه على أوجسبورج ضمن منافسات الجولة الأخيرة اليوم السبت بنتيجة 2ـ1.
وعزَّز باير ليفركوزن، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب، مسيرته الأوروبية القياسية الخالية من الهزائم الموسم الجاري إلى 51 مباراة.
وأنهى ليفركوزن الموسم في صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 90 نقطة، بفارق 17 نقطة أمام شتوتجارت، صاحب المركز الثاني.
ويستعد ليفركوزن لمواجهة أتلانتا في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء المقبل قبل مواجهة كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا في الـ 25 من مايو الجاري.