دون خسارة وبرصيد 90 نقطة.. "باير ليفركوزن" يُتوَّج بلقب الدوري الألماني

سجَّل فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم اسمه أول بطل للدوري الألماني دون خسارة؛ وذلك بعد فوزه على أوجسبورج ضمن منافسات الجولة الأخيرة اليوم السبت بنتيجة 2ـ1.