رياضة
لاعب الهلال "نيفيز": جاهزون لكل شيء أمام النصر.. هدفنا اللقب الثالث
خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق قمة الكأس
قال لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي "نيفيز"، أن فريقه قام بعمل شاق طيلة الموسم، في سبيل الوصول لهذه المرحلة.
وتابع "نيفيز" في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النصر في نهائي كأس الملك: "نسعى لتحقيق البطولة الثالثة بالموسم بعد التتويج بالسوبر السعودي والدوري".
وزاد البرتغالي: "لا توجد أعذار، كان ذلك إرهاقاً أو نهاية موسم أو رطوبة، نحن لا نلتفت للأعذار نريد اللعب والانتصار، جاهزين لكل شيء أمام النصر".
ويواجه الهلال غريمه التقليدي النصر، مساء غد الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة .