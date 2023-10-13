"مانشيني" يسمح بمغادرة "حسن كادش" معسكر الأخضر في البرتغال

أعلنت إدارة المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، مغادرة مدافع المنتخب الأول حسن كادش، معسكره المقام حالياً في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة (8 - 17) من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.