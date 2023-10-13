"مانشيني" يسمح بمغادرة "حسن كادش" معسكر الأخضر في البرتغال

أعلنت إدارة المنتخب السعودي، اليوم الجمعة، مغادرة مدافع المنتخب الأول حسن كادش، معسكره المقام حالياً في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة (8 - 17) من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
وقال الحساب الرسمي للمنتخب في بيان نشره عبر منصة (أكس): "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني الأول "روبرتو مانشيني" للاعب حسن كادش مغادرة معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة لا قوس البرتغالية".
وتابع البيان: "جاء ذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب إثر الإصابة التي تعرض لها اللاعب، على أن يستكمل برنامجه العلاجي في ناديه".
الجدير ذكره، سيخوض "الأخضر" خلال "المرحلة الثالثة" مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب نيجيريا اليوم الجمعة، وستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على "ملعب بورتيماو".