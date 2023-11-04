"الانضباط": إيقاف تاليسكا أمام الخليج والشباب

وبحسب عقوبة الإيقاف سيغيب تاليسكا عن مواجهة الخليج اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن للمحترفين، إضافة إلى مباراة الفريق أمام الشباب في ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا لأن النصر لا يزال مستمرًا في المسابقة ذاتها التي حصل خلالها تاليسكا على البطاقة الحمراء أمام الاتفاق.