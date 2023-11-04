"الانضباط": إيقاف تاليسكا أمام الخليج والشباب

تلقت إدارة نادي النصر، يوم السبت، خطابًا من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول مدة إيقاف لاعب الفريق الكروي الأول أندرسون تاليسكا.
وأوضحت اللجنة أن مدة إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا ستكون في مباراتي الخليج والشباب.
وكانت لجنة الانضباط أصدرت يوم الخميس قراراً يقضي بإيقاف اللاعب اندرسون تاليسكا لمباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيه، وذلك عقب طرده في مباراة الاتفاق ضمن منافسات كأس الملك.
وبحسب عقوبة الإيقاف سيغيب تاليسكا عن مواجهة الخليج اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن للمحترفين، إضافة إلى مباراة الفريق أمام الشباب في ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا لأن النصر لا يزال مستمرًا في المسابقة ذاتها التي حصل خلالها تاليسكا على البطاقة الحمراء أمام الاتفاق.
يشار أن الإدارة النصر كانت أرسلت خطابًا إلى لجنة الانضباط تستوضح من خلاله عن المباراتين المقصودتين في قرار إيقاف اللاعب البرازيلي بعد تفسيرات بعض القانونيين بأنها تكون في أول مباراتين للنصر أمام فريقي الخليج والوحدة.