"بافيتمبي غوميز" محترف الهلال السابق بات هداف "غلطة سراي"

ونجح غوميز الموسم الماضي في إحراز 9 أهداف في 14 مباراة بالدوري التركي؛ وأصبح الاسم البارز في الدوري التركي على الرغم من وجود لاعبين مهمين، في حين أن أسماء مثل إيكاردي وسفيروفيتش لم تستطع إظهار نفسها بعد.