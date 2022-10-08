"بافيتمبي غوميز" محترف الهلال السابق بات هداف "غلطة سراي"

تربَّع الفرنسي بافيتمبي غوميز، لاعب نادي غلطة سراي التركي ونادي الهلال سابقًا، على قائمة هدافي فريقه في الدوري التركي لهذا الموسم.
وقال موقع "aslanarenasi" التركي إن مهاجم الهلال السابق تميَّز بثباته هذا الموسم أيضًا؛ فقد استطاع إحراز 4 أهداف خلال 8 مباريات مع غلطة سراي، متفوقًا على المهاجمَيْن ماورو إيكاردي والسويسري سفيروفيتش.
ونجح غوميز الموسم الماضي في إحراز 9 أهداف في 14 مباراة بالدوري التركي؛ وأصبح الاسم البارز في الدوري التركي على الرغم من وجود لاعبين مهمين، في حين أن أسماء مثل إيكاردي وسفيروفيتش لم تستطع إظهار نفسها بعد.
وأعلن نادي الهلال السعودي رحيل اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد أن قضى مع الفريق 4 سنوات؛ إذ انضم إليه 2018؛ لينتقل إلى نادي غلطة سراي التركي.